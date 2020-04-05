Рятувальники за допомогою авіації скинули 50 тонн води, щоб загасити масштабну пожежу в Чорнобильській зоні.

У ДСНС зазначили, що відкритого вогню немає, але спостерігається тління окремих осередків.

Радіаційний фон зараз знаходиться в межах норми. Раніше гасіння пожежі ускладнювалося підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках.

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До гасіння пожежі залучалися 98 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 48 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки (у тому числі 2 літаки та 1 вертоліт ДСНС).

– Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 7 скидів води (50 т), – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла лісова пожежа на площі 20 га. За словами рятувальників, загрози населеним пунктам немає.