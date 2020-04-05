PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Чорнобильській зоні: авіація скинула 50 тонн води, щоб загасити вогонь

Рятувальники за допомогою авіації скинули 50 тонн води, щоб загасити масштабну пожежу в Чорнобильській зоні.

У ДСНС зазначили, що відкритого вогню немає, але спостерігається тління окремих осередків.

Радіаційний фон зараз знаходиться в межах норми. Раніше гасіння пожежі ускладнювалося підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках.

Читайте: Сильна пожежа в Києві: на Виноградарі горить 1,5 га трави та гаражі

До гасіння пожежі залучалися 98 осіб та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 48 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки (у тому числі 2 літаки та 1 вертоліт ДСНС).

– Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 7 скидів води (50 т), – йдеться в повідомленні.

пожар в чернобыле

Нагадаємо, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла лісова пожежа на площі 20 га. За словами рятувальників, загрози населеним пунктам немає.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка