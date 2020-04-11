У Києві поліція затримала 7 людей у масках – нібито за порушення карантину

У Києві поліція без будь-яких пояснень затримала сімох людей і навіть собаку. Вже у відділку їм пояснили – за порушення карантину, хоча усі були в масках.
Одна із затриманих розповіла, що вийшла до аптеки і побачила, як біля будинку спецпризначенці затримували людей у цивільному. Коли дівчина почала знімати на телефон, її теж потягнули у поліцейський автобус.
Схопили і чоловіка з собакою, який теж знімав на телефон.
Справжня причина затримання інша – вони зняли на відео протест місцевих проти скандального будівництва.
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Кияни обурені тим, що під прикриттям карантину приїхала техніка й нишком почала роботи.
За їх словами, будівельників і охоронців поліція не чіпає, хоча вони без жодних засобів захисту.
А на затриманих склали протоколи і кожному загрожує 17 тис. грн штрафу.
Нагадаємо, в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.