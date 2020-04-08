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Квітень, 08 в 8:33
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 24 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії скасували регулярні рейси
.
Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 7 квітня
в Україні 1 462 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадків.
З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.
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20:58
-
07 квітня
У Черкаській міській раді спростували інформацію про те, що у Черкасах двоє хворих на коронавірус втекли з інфекційної лікарні.
20:55
-
07 квітня
Укрпошта безкоштовно доставлятиме замовлення з інтернет-магазинів, які продають насіння, саджанці, добрива, засоби захисту рослин і садовий інвентар.
Відстежити їх можна через трекінг-сервіс на сайті, за допомогою чат-бота, мобільного додатку, у контакт-центрі Укрпошти.
Перелік інтернет-магазинів, для яких передбачена безкоштовна доставка, можна переглянути за
. Вони позначені зеленим прапорцем. посиланням
20:53
-
07 квітня
На Дніпропетровщині виявили 15 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Всі – у Першотравенську, повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
14:09
-
07 квітня
У Кіровоградській області підтверджено 21 випадок захворювання медиків на коронавірус
Серед захворілих медиків – 18 співробітників обласного госпіталю і троє співробітників обласної лікарні.
Всього в Кіровоградській області 23 людини, хворих на коронавірус, мають легкий перебіг хвороби і знаходяться вдома на самоізоляції. 30 осіб госпіталізовано.
З них двоє у Долинській ЦРЛ, 18 в Центральній міській лікарні в Кропивницького, 10 в Кіровоградській обласній лікарні.
13:15
-
07 квітня
У Києві підготували чотири бази для обсервації для громадян, які повернулися з-за кордону
У Києві підготували чотири бази обсервації для громадян, які повертаються з-за кордону.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
– Таким чином Київ тепер може надати три тисячі місць для тих, хто проходитиме обсервацію, – сказав Кличко.
10:27
-
07 квітня
У Дніпропетровській області зафіксували 12 новий випадків коронавірусу.
10:25
-
07 квітня
У Херсоні два нових підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Це – члени родин людей, які захворіли раніше.
Загалом станом на 7 квітня у місті сім підтверджених випадків інфікування. У Херсонській області загалом – 13 випадків захворювання.
09:50
-
07 квітня
В Україні станом на 7 квітня зафіксували
1 462 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.
Померли від коронавірусу 45 людей. Загалом 28 пацієнтів вже одужали.
08:30
-
07 квітня
В Олександрівській лікарні Києва помер хворий на коронавірус, за життя якого лікарі боролися кілька тижнів.
– Пацієнт перебував у важкому стані протягом всього курсу лікування, з прогресуючим погіршенням. Він був підключений до апаратів штучної вентиляції легенів та екстракорпоральної мембранної оксигенації, проте це не врятувало йому життя, – розповіла головний лікар лікарні Людмила Антоненко.
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