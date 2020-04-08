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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 7 квітня в Україні 1 462 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадків.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

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Пряма трансляція
20:58 - 07 квітня

У Черкаській міській раді спростували інформацію про те, що у Черкасах двоє хворих на коронавірус втекли з інфекційної лікарні.

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20:55 - 07 квітня

Укрпошта безкоштовно доставлятиме замовлення з інтернет-магазинів, які продають насіння, саджанці, добрива, засоби захисту рослин і садовий інвентар.

Відстежити їх можна через трекінг-сервіс на сайті, за допомогою чат-бота, мобільного додатку, у контакт-центрі Укрпошти.

Перелік інтернет-магазинів, для яких передбачена безкоштовна доставка, можна переглянути за посиланням. Вони позначені зеленим прапорцем.

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20:55 - 07 квітня

Житомирська міська рада ухвалила постанову, якою на період карантину заборонила прибирати могили на кладовищах.

Обмеження діятимуть до кінця загальнодержавного карантину.

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20:53 - 07 квітня

На Дніпропетровщині виявили 15 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Всі – у Першотравенську, повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

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14:09 - 07 квітня
У Кіровоградській області підтверджено 21 випадок захворювання медиків на коронавірус

Серед захворілих медиків – 18 співробітників обласного госпіталю і троє співробітників обласної лікарні.

Всього в Кіровоградській області 23 людини, хворих на коронавірус, мають легкий перебіг хвороби і знаходяться вдома на самоізоляції. 30 осіб госпіталізовано.

З них двоє у Долинській ЦРЛ, 18 в Центральній міській лікарні в Кропивницького, 10 в Кіровоградській обласній лікарні.

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13:15 - 07 квітня
У Києві підготували чотири бази для обсервації для громадян, які повернулися з-за кордону

У Києві підготували чотири бази обсервації для громадян, які повертаються з-за кордону.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Таким чином Київ тепер може надати три тисячі місць для тих, хто проходитиме обсервацію, – сказав Кличко.

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10:27 - 07 квітня

У Дніпропетровській області зафіксували 12 новий випадків коронавірусу.

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10:25 - 07 квітня

У Херсоні два нових підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Це – члени родин людей, які захворіли раніше.

Загалом станом на 7 квітня у місті сім підтверджених випадків інфікування. У Херсонській області загалом – 13 випадків захворювання.

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09:50 - 07 квітня

В Україні станом на 7 квітня зафіксували 1 462 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Померли від коронавірусу 45 людей. Загалом 28 пацієнтів вже одужали.

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08:30 - 07 квітня

В Олександрівській лікарні Києва помер хворий на коронавірус, за життя якого лікарі боролися кілька тижнів.

– Пацієнт перебував у важкому стані протягом всього курсу лікування, з прогресуючим погіршенням. Він був підключений до апаратів штучної вентиляції легенів та екстракорпоральної мембранної оксигенації, проте це не врятувало йому життя, – розповіла головний лікар лікарні Людмила Антоненко.

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