Пожежі в Чорнобильській зоні та на Житомирщині локалізовані – ДСНС

Ситуація з лісовими пожежами на території Зони відчуження та у Житомирської області поступово нормалізується.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

– Основні зусилля у Зоні відчуження спрямовані на гасіння трьох осередків поблизу сіл Розсоха, Крива Гора, Рудьки та торф’яників в осередках пройдених вогнем, – каже він.

За добу створено 110 км захисних смуг, а з початку робіт – 515 км.

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Пожежі в Житомирській області

У Житомирській області упродовж минулої доби локалізовано ще один осередок поблизу села Острови.

– Відзначається погіршення видимості до 1 км та часткове задимлення. Переміщення продуктів горіння відбувається у південному напрямку із Зони відчуження до західних районів Київської області. З північних районів Житомирської області – у напрямку Житомира, – каже Микола Кульбіда, голова Укргідрометеоцентру.

Нагадаємо, орієнтовна сума збитків від лісових пожеж в Житомирській області становить 25 млн грн.

Джерело: ДСНС

Відео: ДСНС