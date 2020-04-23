Пожежа у Київській області: поліція затримала палія

Надвечір 23 квітня рятувальники ДСНС ліквідували загоряння трав’яного настилу в Бородянському районі Київської області, а палій був затриманий на місці події.

До гасіння полум’я на площі 2 га були задіяні 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 2 трактори, 14 рятувальників та працівники місцевого лісогосподарства.

– У четвер, 23 квітня, о 12:25 в оперативно-диспетчерську службу Бородянського району надійшло повідомлення про загоряння трав’яного настилу в с.Червоний Ріг, – йдеться у повідомленні на сторінці Facebook.

Читайте: Штрафи зросли у 18 разів: Зеленський підписав закон про відповідальність за підпал трави

Пожежу вдалось локалізувати о 14.45, а о 17.30 її повністю ліквідували.















Підпалив сусіда та ліс: на Київщині затримали чоловіка, який спровокував пожежу / 4 фотографии

На місці події затримали палія: ним виявився 29-річний місцевий житель.

– Встановлено, що після обіду житель с. Червоний Ріг спалював сміття на власному подвір’ї. Незабаром вітер поширив вогонь на сухостій, згоріли сусідське господарське приміщення і огорожу. Полум’я швидко перекинулося на інші сусідні ділянки і ліс, – розповіли у прес-службі поліції області.

Правоохоронці опублікували відео, де підозрюваний зізнається у скоєному підпалі.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.245 (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) КК України.

Чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі до 153 тис. грн або позбавлення волі до п’яти років.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у 50 км від Києва розпочалась лісова пожежа. Повітря було настільки задимленим, що не було видно сонця.