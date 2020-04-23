Пожежа у Київській області: поліція затримала палія

Надвечір 23 квітня рятувальники ДСНС ліквідували загоряння трав’яного настилу в Бородянському районі Київської області, а палій був затриманий на місці події.
До гасіння полум’я на площі 2 га були задіяні 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 2 трактори, 14 рятувальників та працівники місцевого лісогосподарства.
– У четвер, 23 квітня, о 12:25 в оперативно-диспетчерську службу Бородянського району надійшло повідомлення про загоряння трав’яного настилу в с.Червоний Ріг, – йдеться у повідомленні на сторінці Facebook.
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Пожежу вдалось локалізувати о 14.45, а о 17.30 її повністю ліквідували.
На місці події затримали палія: ним виявився 29-річний місцевий житель.
– Встановлено, що після обіду житель с. Червоний Ріг спалював сміття на власному подвір’ї. Незабаром вітер поширив вогонь на сухостій, згоріли сусідське господарське приміщення і огорожу.
Полум’я швидко перекинулося на інші сусідні ділянки і ліс, – розповіли у прес-службі поліції області.
Правоохоронці опублікували відео, де підозрюваний зізнається у скоєному підпалі.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.245 (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) КК України.
Чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі до 153 тис. грн або позбавлення волі до п’яти років.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що у 50 км від Києва розпочалась лісова пожежа. Повітря було настільки задимленим, що не було видно сонця.