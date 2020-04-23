Пожар в Киевской области: полиция задержала поджигателя

Вечером 23 апреля спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание травяного настила в Бородянском районе Киевской области, а поджигатель был задержан на месте происшествия.

К тушению пламени на площади 2 га были задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники и 2 трактора, 14 спасателей и работники местного лесохозяйства.

— В четверг, 23 апреля, в 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о возгорании травяного настила в с. Красный Рог, — говорится в сообщении ГСЧС на странице Facebook.

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Пожар удалось локализовать в 14.45, а в 17.30 его полностью ликвидировали.















Поджег соседа и лес: на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал пожар / 4 фотографии

На месте происшествия задержали поджигателя: им оказался 29-летний местный житель.

— Установлено, что после обеда житель с. Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес, — рассказали в пресс-службе полиции области.

Правоохранители опубликовали видео, где подозреваемый признается в содеянном поджоге.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) УК Украины.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в 50 км от Киева началась лесной пожар. Воздух был настолько задымленным, что не было видно солнца.