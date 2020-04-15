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Факти / Україна / Політика

Штрафи зросли у 18 разів: Зеленський підписав закон про відповідальність за підпал трави

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує у 18 разів розмір штрафу за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу та забруднення атмосфери.

– Самовільне спалювання листя і сухої трави становить загрозу для здоров’я, адже листя, яке тліє без доступу кисню, виділяє хімічні сполуки, здатні спричинити різні захворювання, зокрема рак, – йдеться у пояснювальній записці документу.

Крім того, існує загроза лісових пожеж і займання житлових будинків, а також короткого замикання, якщо поблизу проходять високовольтні лінії електропередачі.

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Закон також посилює відповідальність за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Закон посилює відповідальність за окремі правопорушення:

Штрафи зросли у 18 разів: Зеленський підписав закон про відповідальність за підпал трави

Раніше законопроект про підпали у першому читанні підтримали  328 народних депутатів.

Джерело: Офіс президента

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