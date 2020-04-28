PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі

Служба безпеки України затримала на Донбасі двох підривників мостів у районі села Закотне та міста Сіверськ Донецької області.

Також вони мінували мости у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині.

Затримані члени терористичної групи Валерія Бергмана на прізвисько Німець, які у 2014 році захопили на шахті ім. Мельникова 1,2 т вибухової речовини амоніт і використовували їх у диверсіях.

Читайте: Справа генерала Шайтанова: СБУ затримала екс-бійця Альфи

У березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці оперативники СБУ затримали двох інших активних учасників групи Бергмана, які визнали свою провину у скоєнні терористичних актів.

  • СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі
  • СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі
  • СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі
  • СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі
  • СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі
  • СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі
СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі / 3 фотографии

Самого Німця затримали у районі Лисичанська 8 вересня 2019 року. Під час слідчих дій він вказав на схованки групи і розповів про злочини.

Зі схованок вилучено:

  • саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника;
  • 17 гранат РГД-5 та Ф-1
  • 400 гр тротилу;
  • 3 міни ПМН;
  • 2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7;
  • автомат Калашникова і 4 обойми;
  • пістолет марки Star model B;
  • 6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2;
    2 тис. бойових набоїв різного калібру.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка