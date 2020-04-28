СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі

Служба безпеки України затримала на Донбасі двох підривників мостів у районі села Закотне та міста Сіверськ Донецької області.
Також вони мінували мости у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині.
Затримані члени терористичної групи Валерія Бергмана на прізвисько Німець, які у 2014 році захопили на шахті ім. Мельникова 1,2 т вибухової речовини амоніт і використовували їх у диверсіях.
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У березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці оперативники СБУ затримали двох інших активних учасників групи Бергмана, які визнали свою провину у скоєнні терористичних актів.
Самого Німця затримали у районі Лисичанська 8 вересня 2019 року. Під час слідчих дій він вказав на схованки групи і розповів про злочини.
Зі схованок вилучено:
- саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника;
- 17 гранат РГД-5 та Ф-1
- 400 гр тротилу;
- 3 міни ПМН;
- 2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7;
- автомат Калашникова і 4 обойми;
- пістолет марки Star model B;
- 6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2;
2 тис. бойових набоїв різного калібру.
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.
Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.
Джерело: СБУ
Фото: СБУ