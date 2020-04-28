Служба безпеки України затримала на Донбасі двох підривників мостів у районі села Закотне та міста Сіверськ Донецької області.

Також вони мінували мости у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині.

Затримані члени терористичної групи Валерія Бергмана на прізвисько Німець, які у 2014 році захопили на шахті ім. Мельникова 1,2 т вибухової речовини амоніт і використовували їх у диверсіях.

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У березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці оперативники СБУ затримали двох інших активних учасників групи Бергмана, які визнали свою провину у скоєнні терористичних актів.











СБУ затримала диверсантів, які підривали та мінували мости на Донбасі / 3 фотографии

Самого Німця затримали у районі Лисичанська 8 вересня 2019 року. Під час слідчих дій він вказав на схованки групи і розповів про злочини.

Зі схованок вилучено:

саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника;

17 гранат РГД-5 та Ф-1

400 гр тротилу;

3 міни ПМН;

2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7;

автомат Калашникова і 4 обойми;

пістолет марки Star model B;

6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2;

2 тис. бойових набоїв різного калібру.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ