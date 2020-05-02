В Ужгороді затримали чоловіка з нелегальною зброєю та великою партією наркотиків.

За повідомленням поліції, частину було вилучено з його авто, а ще одну партію виявили у помешканні затриманого.

Правоохоронці зупинили автомобіль Ford Focus, за кермом якого був 26-річний хлопець.

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Заборонені тістечка: у мешканця Ужгорода знайшли велику партію наркотиків / 5 фотографий

З авто було вилучено понад два десятки пакунків з марихуаною та пістолет, а після обшуків у квартирі наркоділка – 41 фольгований згорток з марихуаною та 12 тістечок із запеченою марихуаною.

– Всі речовини були розфасовані та готові до збуту. Також були вилучені грошові кошти, які, ймовірно, здобуті злочинним шляхом, – йдеться у повідомленні поліції.

За даним фактом в поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів з метою збуту, вчинене особою повторно). Підозрюваний перебуває у СІЗО, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили потужний наркосиндикат, з якого вилучили метадону на $2 млн.