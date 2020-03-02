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Факти / Світ

У самопроголошеній Абхазії вели смертну кару за розповсюдження наркотиків

У самопроголошеній Абхазії вступив у силу закон, який передбачає смертну кару за розповсюдження наркотичних засобів в особливо великому розмірі.

У зв’язку з мораторієм на страту від 2007 року цей захід буде замінено на довічне позбавлення волі.

Особливо великим розміром вважаються 0,5 г метадону – найпоширенішого виду наркотику в “республіці”.

“Депутат парламенту” Абхазії Дмитро Дбар повідомив, що 4 березня мають бути ухвалені поправки, які вилучать зі списку на довічний термін людей, що вживають наркотики.

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Також поправки повинні зменшити термін для неповнолітніх та жінок до 7 і 15 років відповідно (зараз 10 і 25 років).

Нагадаємо, у Росії вимагають перевірити усіх членів національної збірної з боксу на наркотики.

Джерело: ТАСС

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