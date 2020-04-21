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Вилучено метадону на $2 млн: у Києві викрили потужний наркосиндикат

Правоохоронці ліквідували у Києві потужний наркосиндикат, який займався виробництвом та сбутом метадону. Під час спецоперації проведено близько 70 обшуків, вилучено понад 50 кг наркотиків вартістю близько $2 млн, що є рекордною партією психотропних речовин за останні роки.

Серед вилученого – близько 500 л прекурсорів, обладнання для виготовлення метадону, а також мобільні телефони, комп’ютерна техніка, банківські картки та інші речові докази.

Затримали 13 учасників наркосиндикату, серед яких – двоє організаторів (один із них – колишній працівник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків).

Вирішується питання про оголошення підозр та обрання запобіжних заходів.

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Справа розслідується за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням).

  • У Києві викрили потужний наркосиндикат
  • У Києві викрили потужний наркосиндикат
  • У Києві викрили потужний наркосиндикат
  • У Києві викрили потужний наркосиндикат
  • У Києві викрили потужний наркосиндикат
  • У Києві викрили потужний наркосиндикат
Вилучено метадону на $2 млн: у Києві викрили потужний наркосиндикат / 3 фотографии

Раніше у Києві під час масштабної спецоперації викрили мережу інтернет-торгівлі наркотиками. У підозрюваних вилучили близько 300 кг наркотиків

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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