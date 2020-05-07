Хотів загасити пожежу: під Києвом палії трави мало не побили чоловіка за зауваження

У Бориспільському районі Київської області група чоловіків палили траву і мало не напали на чоловіка, який знімав це на відео.

Автор ролику назвав чоловіків бійцями Національної гвардії, однак у коменарі Фактам ICTV відомство поки не підтвердило цю інформацію.

– Ми розпочали службове розслідування, і остаточну інформацію повідомимо лише після його завершення, – повідомив Вадим Голуб, голова прес-служба Нацгвардії України.

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На зауваження та прохання небайдужого очевидця перестати розпалювати траву чоловіки реагували неадекватно: спочатку вони погрожували, а потім почали ховатися від камери.

Пожежу вдалося вчасно загасити.

Нагадаємо, на думку експертів, масові пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне.