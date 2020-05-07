Хотел потушить пожар: под Киевом поджигатели травы чуть ли не избили мужчину за замечания

В Бориспольском районе Киевской области группа мужчин жгли траву и чуть ли не напали мужчину, который снимал это на видео.

Автор ролика назвал мужчин бойцами Национальной гвардии, однако в комментарии Фактам ICTV ведомство пока не подтвердило эту информацию.

— Мы начали служебное расследование, и окончательную информацию сообщим только после его завершения, — сообщил Вадим Голуб, глава пресс-служба Нацгвардии Украины.

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На замечания и просьбы неравнодушного очевидца перестать разжигать траву мужчины реагировали неадекватно: сначала они угрожали, а затем начали прятаться от камеры.

Пожар удалось вовремя потушить.

Напомним, по мнению экспертов, массовые пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно.