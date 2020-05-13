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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті пенсіонерка продавала наркотики неповнолітнім

У Мукачеві затримали 66-річну жінку, яка організувала у своєму будинку магазин зі збуту наркотичних засобів, зокрема неповнолітнім.

За даними правоохоронців, пенсіонерка продавала метамфетамін.

– Жінка налагодила чіткий механізм реалізації кримінального товару серед своїх клієнтів. Досвідчена не тільки за віком, а і за протизаконним фахом наркодилерка вже раніше неодноразово судима за злочини подібного характеру, – йдеться у повідомленні.

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  • На Закарпатті пенсіонерка продавала наркотики неповнолітнім
  • На Закарпатті пенсіонерка продавала наркотики неповнолітнім
  • На Закарпатті пенсіонерка продавала наркотики неповнолітнім
  • На Закарпатті пенсіонерка продавала наркотики неповнолітнім
На Закарпатті пенсіонерка продавала наркотики неповнолітнім / 2 фотографии

Під час обшуків силовики виявили залишки наркотиків, приладдя для їх фасування та зважування, а також велику суму готівки, отриманої від продажу товару.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, тобто збут наркотиків. Наразі жінка перебуває під вартою. Найближчим часом їй оберуть запобіжний захід.

Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нещодавно Факти ICTV публікували подробиці вбивства мамою своєї 13-річної доньки, яке сталося наприкінці квітня у Харкові.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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