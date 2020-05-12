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Завдала 20 ударів ножем: опубліковано подробиці вбивства мамою 13-річної доньки

Суд у Харкові опублікував подробиці вбивства 13-річної дівчинки з селища Подвірки Харківської області. У нанесенні тілесних ушкоджень підозрюють її матір.

Про це свідчать матеріали слідства щодо резонансного вбивства, опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень.

– У ніч з 29 на 30 квітня особа, перебуваючи за своїм місцем проживання разом із малолітньою донькою, діючи на підставі раптово виниклих особистих неприязних відносин, заподіяла не менше 20 ударів ножем по голові та в обличчя потерпілої, усвідомлюючи при цьому, що заподіяні тілесні ушкодження завдавали потерпілій великих страждань, – йдеться у матеріалах.

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Як зазначається, від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.

– Підозрювана, відокремивши ножем її голову від тіла, та поклавши відокремлену частину тіла вбитої в полімерний пакет, залишила місце вчинення злочину та вирушила у напрямку Харкова, – йдеться у постанові.

Як писали Факти ICTV, у Харкові правоохоронці затримали жінку, яка йшла оголена містом з пакетом, в якому була виявлена людська голова.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень

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