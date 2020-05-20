Міст під Дніпром упав під занадто великою вагою вантажівки – ОДА

Причиною обвалу мосту в селі Олексіївка на Дніпропетровщині стала перевантажена фура.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Міст перебуває на балансі Укравтодору і буде відновлений спільними зусиллями з ОДА.

– Рух транспорту залізним мостом через річку Чортомлик був дозволений з обмеженням ваги вантажу до 10 т. Про це повідомляють відповідні дорожні знаки, встановлені на в’їзді на міст. По цій дорозі проходить багато транзитного транспорту. Тому повинні відновити рух як можна швидше, – повідомив глава області Олександр Бондаренко.

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Схема об’їзду зруйнованого мосту на даний момент узгоджується з поліцією.

До кінця тижня будуть встановлені дорожні знаки для транзитного транспорту.

Нагадаємо, міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища обвалився у селі Олексіївка Нікопольського району Дніпроперовської області.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА