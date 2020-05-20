У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка

Міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища обвалився у селі Олексіївка Нікопольського району Дніпроперовської області.
Шляхопровід упав, коли по ньому їхала фура.
На місці події працюють правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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Переправа шириною п’ять метрів і довжиною 120 м є частиною автотраси Кропивницький-Запоріжжя.
Під час прес-конференції президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратись з аварією мосту.
Нагадаємо, Пішохідно-велосипедний міст у Києві, що з’єднує парк Володимирська гірка з аркою Дружби народів, знову потребує ремонту.
Очевидці сфотографували, що на мосту тріснула скляна підлога.