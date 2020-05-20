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Факти / Надзвичайні події

У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка

Міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища обвалився у селі Олексіївка Нікопольського району Дніпроперовської області.

Шляхопровід упав, коли по ньому їхала фура.

На місці події працюють правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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  • У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка
  • У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка
  • У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка
  • У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка
  • У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка
  • У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка
У Дніпропетровській області обвалився міст, коли по ньому їхала вантажівка / 3 фотографии

Переправа шириною п’ять метрів і довжиною 120 м є частиною автотраси Кропивницький-Запоріжжя.

Під час прес-конференції президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратись з аварією мосту.

Нагадаємо, Пішохідно-велосипедний міст у Києві, що з’єднує парк Володимирська гірка з аркою Дружби народів, знову потребує ремонту.

Очевидці сфотографували, що на мосту тріснула скляна підлога.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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