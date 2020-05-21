18 обстрілів за добу: на Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ

Незаконні формування Російської Федерації спільно з бойовиками-колаборантами 18 разів відкривали вогонь у сторону позицій ООС.

Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє бійців Об’єднаних сил.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Окупанти відкривали вогонь біля Павлополя, Пісків, Кам’янки, Старогнатівки та Богданівки. Окрім того, по околицях Красногорівки бойовики випустили 20 мін 120-го калібру.

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Ворог вів обстріли біля Оріхового, Шумів, Новоолександрівки, Південного та Кримського.

Нагадаємо, 20 травня на Донбасі збройні формування Російської Федерації продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів поблизу лінії зіткнення, обстрілявши три житлових будинки.