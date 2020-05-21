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Факти / Надзвичайні події

У Вінницькій області син зарізав матір ножем

У Вінницькій області у селі Нова Ободівка 33-річний син накинувся на 66-річну матір з ножем, коли вона ввечері повернулася додому.

Після того, як нещадно порізав жінку, він самостійно викликав поліцію і швидку. Пояснити правоохоронцям свої дії чоловік не міг, тільки запевняв, що не пам’ятає, як це сталось.

Місцеві виправдовують чоловіка, мовляв, винен не він, а горілка, у яку йому щось підмішали.

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Закривавлену стареньку відразу госпіталізували до реанімації. Після того, як у неї двічі зупинялося серце, постраждала померла.

Правоохоронці взяли чоловіка під варту. Тепер йому загрожує ув’язнення за вбивство.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві чоловік перерізав горло співмешканці.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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