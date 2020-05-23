Вибух біля офісу Віктора Медведчука в Києві стався 23 травня.
Про подію біля офісу народного депутата партії Опозиційна платформа – За життя повідомили очевидці.
На відеозапису видно високий стовп диму і людей, які біжать. Чи є постраждалі в результаті вибуху, поки невідомо.
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За даними з Telegram-каналу Pavlovsky news, перед вибухом сталася бійка. Попередньо, поліція встигла затримати двох осіб.
Офіційних коментарів щодо інциденту поки не надходило.
Нагадаємо, в березні 2019 року Медведчук провів зустріч із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим у Москві. 7 червня він зустрівся у Росії з головою Газпрому Олексієм Міллером.