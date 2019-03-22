Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули на зустріч з російським прем’єром для обговорення газових питань.
Кандидат у президенти України Юрій Бойко і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук прибули до Москви для зустрічі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.
На зустріч до резиденції Медведєва також прибув голова правління Газпрому Олексій Міллер.
Медведєв оголосив метою зустрічі обговорення двосторонніх стосунків між Україною і Росією, які переживають “глибоку кризу”.
Бойко зі свого боку заявив, що стосунки між країнами “переживають найважчий період в своїй історії”.
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Російський прем’єр також заявив, що зустріч була потрібна для обговорення газових питань через закінчення терміну дії угод у газовій сфері.
Транслюють зібрання телеканали, пов’язані з Медведчуком, 112 Україна і NewsOne.
Як повідомлялося, Київ звинуватив Росію у бажанні організувати газову війну проти України.
Фото: Скріншот з відео 112 Україна