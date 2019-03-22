PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Бойко і Медведчук приїхали у Москву до Медведєва

Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули на зустріч з російським прем’єром для обговорення газових питань.

Бойко і Медведчук приїхали у Москву до Медведєва

Кандидат у президенти України Юрій Бойко і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук прибули до Москви для зустрічі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

На зустріч до резиденції Медведєва також прибув голова правління Газпрому Олексій Міллер.

Медведєв оголосив метою зустрічі обговорення двосторонніх стосунків між Україною і Росією, які переживають “глибоку кризу”.

Бойко зі свого боку заявив, що стосунки між країнами “переживають найважчий період в своїй історії”.

Читайте: Газпром оголосив дату зупинки транзиту газу через Україну

Російський прем’єр також заявив, що зустріч була потрібна для обговорення газових питань через закінчення терміну дії угод у газовій сфері.

Транслюють зібрання телеканали, пов’язані з Медведчуком, 112 Україна і NewsOne.

Як повідомлялося, Київ звинуватив Росію у бажанні організувати газову війну проти України.

Фото: Скріншот з відео 112 Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Юрій Бойко – кандидат у президенти України
Політолог: за рахунок об’єднання з Мураєвим Вілкул зробив потужний ривок у рейтингу
Транзит російського газу через Україну можливий – Медведєв назвав умови
Бойко написав заяву в ЦВК на Рабіновича і позбавив його статусу своєї довіреної особи
З Медведєвим стався казус у ліфті
Декларації кандидатів у президенти: радянський автопром, нерухомість у Росії та мільйони готівкою
Державна зрада: ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Медведчука
Гороскоп для кандидатів у президенти України – у кого які шанси на перемогу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка