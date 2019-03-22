Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули на зустріч з російським прем’єром для обговорення газових питань.

Кандидат у президенти України Юрій Бойко і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук прибули до Москви для зустрічі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

На зустріч до резиденції Медведєва також прибув голова правління Газпрому Олексій Міллер.

Медведєв оголосив метою зустрічі обговорення двосторонніх стосунків між Україною і Росією, які переживають “глибоку кризу”.

Бойко зі свого боку заявив, що стосунки між країнами “переживають найважчий період в своїй історії”.

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Російський прем’єр також заявив, що зустріч була потрібна для обговорення газових питань через закінчення терміну дії угод у газовій сфері.

Транслюють зібрання телеканали, пов’язані з Медведчуком, 112 Україна і NewsOne.

Як повідомлялося, Київ звинуватив Росію у бажанні організувати газову війну проти України.

Фото: Скріншот з відео 112 Україна