СБУ викрила масштабний продаж біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу.

Група організовувала продаж через інтернет та мережу кол-центрів.

Під час обшуків правоохоронці знайшли інструкції до біодобавок та понад $1,1 млн.

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Також встановлено, що через продаж добавок та іншої продукції зловмисники ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.

Загалом вони завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 млн грн.

До речі, у Дніпрі вирішили переробляти на антисептики підробну горілку.