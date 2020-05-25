СБУ разоблачила масштабную продажу биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса.
Группа организовывала продажи через интернет и сеть колл-центров.
Во время обысков правоохранители нашли инструкции к биодобавкам и более $ 1,1 млн.
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Также установлено, что из-за продажи добавок и другой продукции злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.
В целом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн грн.
К слову, в Днепре решили перерабатывать на антисептики поддельную водку.