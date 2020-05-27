У селі Колодисте Черкаської області поліція знайшла на городі 54-річного мешканця обгорілий труп його дружини.

Напередодні ввечері у його будинку була гучна вечірка, до нього завітав брат. А на ранок селяни дізналися, що тут сталася кривава розправа. Чоловік ножем порізав свою дружину, кинув тіло в багаття, а потім закопав.

З’ясувалося, що між ними спалахнула сварка, під час якої захмелілий чоловік вирішив вгамувати непокірну дружину за допомогою ножа. А коли зрозумів, що вона мертва, чоловіки вирішили спалити тіло за хатою, а рештки закопали.

В селі кажуть, що родина пиячила, перебивалися випадковими заробітками, а чоловік часто бив дружину, проте вона не йшла від нього нібито через кохання.

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Підозрюваного у вбивстві вже затримала поліція, а спільника-брата досі шукають.

Говорячи, про те що сталося, він виправдовується тим, що був п’яний. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нещодавно у Житомирській області чоловік вбив сусіда, розрубав лопатою, а рештки закопав на городі.