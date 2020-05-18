На Житомирщині чоловік розрубав сусіда та закопав рештки на городі

У селі Романівка на Житомирщині знайшли вбитим 50-річного мешканця.

Того дня загиблий провів дружину до автобуса на роботу. Натякнув їй, що зайде до сусіда забрати свій інструмент.

– Сусіди бачили, що він ввечері до них ходив. А після того більш ніхто його не бачив, – говорить односелець Ігор Лозовіцький.

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Після безрезультатних пошуків рідні звернулися до поліції. Слід узяв службовий собака.

Пес привів до сусідського обійстя на город, де ріс часник. Поліцейські розкопали землю и натрапили на людську ногу.

– Порубали, відрубали геть ноги. Голову також порубали. А ноги пилкою пиляли, – каже родич Сергій Вітранюк.

Господар хати, де знайшли решти вбитого зник.

– Оперативникам вдалося встановити, що підозрюваний у даному злочині може знаходитися у своїх родичів на Рівненщині, – каже речниця Бердичівського відділу поліції Ірина Кучерук.

Поліцейські затримали його там. Також у слідчому ізоляторі його подільник – ще один мешканець села.

– Їх судити не треба. Їх треба просто везти по селі і щоб над ними знущались так, як вони над покійним, – каже Ігор Лозовіцький.

Як писали Факти ICTV, 17 травня в Дніпрі на території обласної психіатричної лікарні патрульні знайшли труп 12-річного хлопчика.

Дитина зникла напередодні ввечері, коли поверталася додому з прогулянки.