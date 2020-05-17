Намагався врятувати дружину: в Житомирській області у річці потонуло подружжя

У селі Нехворощ Житомирської області потонули 42-річний мешканець Бердичева і його 37-річна жінка.
За інформацією ДСНС, компанія відпочивала на березі водойми. Четверо жінок вирішили поплавати на човні, але посеред річки він несподівано перекинувся.
Троє самостійно вибрались на берег, але одна з постраждалих не вміла плавати. На її порятунок кинулись власний чоловік і його брат.
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Брат чоловіка дістав жінку з води, але врятувати її вже не вдалося. Крім того, поки вся увага була прикута до неї, ніхто не помітив, що чоловік не вийшов з води.
Його тіло дістали вже рятувальники.
Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові в водосховищі втопився чоловік.