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Факти / Надзвичайні події

Намагався врятувати дружину: в Житомирській області у річці потонуло подружжя

У селі Нехворощ Житомирської області потонули 42-річний мешканець Бердичева і його 37-річна жінка.

За інформацією ДСНС, компанія відпочивала на березі водойми. Четверо жінок вирішили поплавати на човні, але посеред річки він несподівано перекинувся.

Троє самостійно вибрались на берег, але одна з постраждалих не вміла плавати. На її порятунок кинулись власний чоловік і його брат.

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Брат чоловіка дістав жінку з води, але врятувати її вже не вдалося. Крім того, поки вся увага була прикута до неї, ніхто не помітив, що чоловік не вийшов з води.

Його тіло дістали вже рятувальники.

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові в водосховищі втопився чоловік.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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