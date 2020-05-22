У Карпатах загинула туристка – зірвалася зі скелі
У Карпатах загинула туристка – зірвалася зі скелі. Ввечері біля підніжжя гори Шпиці непритомну жінку у важкому стані знайшла група мандрівників.
Жінку півночі рятували надзвичайники та волонтери. В неї були травми голови, живота та переохолодження. Понад п’ять кілометрів постраждалу несли на ношах пішки, ще стільки ж везли позашляховиком. Уже в кареті швидкої туристка померла.
Відпочивала вона в одному із котеджів у селі неподалік гори, в ліс піднімалась сама, попри застереження надзвичайників про небезпеку гірських мандрівок.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Закарпатті гори засипало снігом.
2020-05-22