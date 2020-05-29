Стрілянина в Броварах - бандитські розбірки чи відстоювання місцевого бізнесу

Власники нелегальних маршруток та офіційні перевізники влаштували вранці, 29 травня, перестрілку у Броварах Київської області.

”Розбірки” відбувались серед густонаселеного мікрорайону Торгмаш. У хід пішли мисливські рушниці та нарізна зброя. Поліції вдалось затримати на місці 11 учасників конфлікту, двох поранених забрали у лікарню .

Ситуація у Броварах обурила президента Володимира Зеленського – він викликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова дати пояснення.

Станом на 15.30 було затримано 21 особу, яким інкримінують ранкові заворушення.

Зокрема, в обід на Житомирщині поліцейські зупинили автомобіль учасників стрілянини у Броварах. У салоні авто перебувало п’ятеро осіб.

Ще п’ятьох затримали на Вінниччині бійці Корду.























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Слідчі почали кримінальні провадження за статтями Хуліганство (до семи років в’язниці), Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (до п’яти років в’язниці) і Умисне знищення або пошкодження майна (до п’яти років в’язниці).

На Житомирщині поліцейські затримали автомобіль учасників стрілянини у Броварах У салоні перебувало п’ятеро осіб. Для розшуку і затримання учасників перестрілки проводиться спеціальна поліцейська операція https://t.co/pOqS7mw4XT pic.twitter.com/7QQ10cKCPi — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) May 29, 2020

Передісторія стрілянини у Броварах

Конфлікти між перевізниками Броварів тривають останні п’ять років. Офіційні маршрутки виїжджають з району Торгмаш до київської станції метро Лісова. Це стандартні Богдани та Еталони, вартість проїзду до карантину становила 14 грн.

Оскільки вони їдуть через Бровари, виходить на 40 хв довше, ніж у нелегальних маршруток. Їх легко впізнати за кольором авто – білі мікроавтобуси Mercedes. Вони підбирають у Торгмаші пасажирів та через окружну Броварів їдуть на Київ.

– Нелегали заїжджають у Київ за 15 хв, тому такі популярні. До карантину брали 15 грн за проїзд. Конфлікти між офіційними та нелегальними вже років п’ять тривають. Торік на Лісовій маршрутку спалили, – розповів житель Броварів Андрій.

Одна з головних причин появи нелегалів – у місті лише маршрутний транспорт і електричка, а будівництво лінії тролейбусу відкладають з 1994 року.

Причина стрілянини в Броварах

Розбірки між нелегальними перевізниками та новопризначеною компанією, яка виграла тендер – таку версію того, що відбулось назвав міський голова Броварів Ігор Сапожко.

– Міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація. Ми неодноразово звертались до керівника області щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу у Київ. Всі звернення були проігноровані. Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже чинний. Через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією ситуація загострювалась кожного дня, – написав у себе на Facebook Ігор Сапожко.

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За іншою версією, дві групи “маршрутників” ділили між собою приміські маршрути після судового скасування тендерів на їх розподіл, які були проведені ще в 2015 році. Її активно ширять Telegram-канал Klymenko Time та асоційовані канали з депутатом Слуги народу Олександром Дубінським.

До стрілянини причетне так зване вінницьке угруповання, яке прийшло у Бровари займати новий маршрут.

– Люди, зав’язані в сьогоднішніх розбірках, минулої зими стріляли в автобус Тульчин-Київ на трасі в районі Умані. Тоді водій затримав одного стрілка, і його відвезли в уманський райвідділ. Але поки водій доїхав до автовокзалу в Умань – стрілка вже відпустили, – пишуть у Klymenko Time.

Очевидці про стрілянину у Броварах

Учасники конфлікту зробили кілька десятків пострілів у повітря та в один одного. Одна з куль влучила у вікно місцевого жителя Сергія Кучеяша.

– Почув дуже велику кількість хлопків. Глянув у вікно, і в цей момент куля пробила три склопакети і впала під штори. Після цього виглянув-таки у вікно і побачив розбитий мікроавтобус, – розповідає Кучеяш.

Київська обладміністрація обіцяє допомогти жителям Броварів, в будинках яких в результаті перестрілки були пошкоджені вікна.

Реакція влади на стрілянину в Броварах

Перестрілка у Броварах – це відгомін корупції у розподілі квот перевізників, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– Залучення банд у боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати! Виконавчі органи Києва та області зобов’язані – у вас прогнило, – заявив Аваков.

Президент Володимир Зеленський викликав міністра ”на килим”.

– Це навіть сутичкою не назвеш, що відбувалось у Броварах. Це нагадувало 90-ті. У вікна потрапили кулі, – заявив Зеленський.

За даними Арсена Авакова, місцеві перевізники були з помповими рушницями, водночас інша сторона зброї не мала.

Аваков обіцяє розібратись зі справою у найближчі дні.

Як писали Факти ICTV, повідомлення про стрілянину у мікрорайоні Броварах надійшло о 7.15. Вже за хвилину правоохоронці прибули на місце події.

Андрій Жигайло