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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у Броварах: конфлікт між перевізниками

У Броварах Київської області підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями влаштували стрілянину.

– Відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

Повідомлення про стрілянину надійшло о 7.15, а вже за хвилину правоохоронці прибули на місце події.

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В результаті чого затримані 10 людей. Про них відомо, що всі не місцеві – приїхали з різних куточків України.

Правоохоронці такожвилучили зброю, наразі встановлюють її належність.

За фактов стрілянини відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України.

  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
  • Стрельба в Броварах
Стрілянина у Броварах: конфлікт між перевізниками / 5 фотографий

До слова, днями в одній з місцевих груп у Facebook з’явилося повідомлення, що так звані тітушки лякають водіїв, аби ті не брали пасажирів до Києва.

Стрілянина у Броварах: конфлікт між перевізниками

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Новоселиця на Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей з мисливської рушниці. Спершу він убив двох осіб, які були разом з ним, а потім розстріляв ще п’ятьох, які спали у той час.

Лише один потерпілий, почувши постріли, встиг втекти та викликати поліцію.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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