У Києві виявили нарколабораторію

Нацполіція виявила нарколабораторію у Києві, де виробляли близько 30 кг наркотиків щомісяця.

За даними поліції, під час обшуків оперативники виявили 630 кг прекурсорів, яких достатньо для виготовлення 200 кг метадону, та 1 кг готового наркотичного засобу.

Загальна вартість за цінами чорного ринку складає близько 2,4 млн грн.

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Окрім цього, були вилучені пістолет, граната та набої.

Це вже третя нарколабораторія, яку правоохоронці виявили з кінця квітня 2020 року.

Минулого місяця працівники поліції затримали членів злочинної групи, які налагодили виготовлення та збут наркотичного засобу метадону та психотропних речовин в особливо великих розмірах. Під час обшуків правоохоронці виявили дві потужні лабораторії.

Водночас поліцейські встановили два складських приміщення, де зберігалися прекурсори для виготовлення метадону.















30 кг метадону щомісяця: поліція Києва виявила нарколабораторію / 4 фотографии

Нарколабораторії Києва

У квітні правоохоронці у Києві ліквідували потужний наркосиндикат, який займався виробництвом та сбутом метадону.

Було проведено близько 70 обшуків та вилучено понад 50 кг наркотиків вартістю близько $2 млн, близько 500 л прекурсорів, обладнання для виготовлення метадону, а також мобільні телефони, комп’ютерна техніка, банківські картки та інші речові докази.

Працівники поліції затримали 13 учасників наркосиндикату, серед яких – двоє організаторів (один із них – колишній працівник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків).

Справа розслідується за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) та ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) КК України.