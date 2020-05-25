У Києві працівники СБУ викрили групу наркодилерів, серед яких працівник служби.

Члени незаконного угруповання облаштували лабораторії у квартирах та гаражах столиці та варили у них амфетамін. Збували товар вони через особисті зв’язки.

– Наркоділки виготовляли до 20 кілограмів амфетаміну щомісяця на 2 млн грн за цінами чорного ринку, – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали чотирьох осіб та відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Підозрювані перебувають під вартою, нині триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Маріуполі екс-правоохоронець збирав дані про СБУ для ФСБ РФ.