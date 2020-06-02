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Факти / Надзвичайні події

Розбійний напад в центрі Одеси: оголошено план Перехоплення

В Одесі на розі вулиць Рішельєвської та Успенської, навпроти банку, троє невідомих чоловіків розбили скло в припаркованій іномарці та відібрали у чоловіка, який там сидів, сумку з майном і зникли на своєму Audi.

Напад в центрі Одеси: оголошено план Перехоплення

Поліція ввела в дію на території Одеси і в прилеглих районах області спеціальний оперативний план Перехоплення.

На місць нападу прозвучало вісім пострілів. У поліції просять, всіх, кому що-небудь відомо про місце перебування вказаного автомобіля зателефонувати 102.

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Також 2 червня на ринку 7-й кілометр, що в Одеській області, сталася стрілянина у магазині, де продають тканини. В результаті стрілянин постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Джерело: Нацполіція

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