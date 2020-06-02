Подвійне вбивство на Житомирщині: ревнивий чоловік застрелив коханку, а потім і себе

У селі Тальки Житомирської області чоловік застрелив 19-річну місцеву дівчину, яка пізно ввечері поверталася від бабусі.

Після цього він вистрілив у себе і зателефонував рідним загиблої, щоб вони викликали швидку. Коли мати і брат дівчини прибігли на місце, то чоловік ще дихав, але до приїзду швидкої не дожив.

Як з’ясувалося пізніше, загиблий 41-річний чоловік кохав на двадцять років молодшу дівчину. Вони навіть жили разом, хоча у нього в Житомирі була законна дружина 15-річна дочка.

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Сусіди і рідні кажуть, що чоловік був дуже ревнивим та агресивним. Тому загибла хотіла з ним розлучитися, але той погрожував їй і шантажував.

Рідні припускають, що чоловік запланував убивство заздалегідь. Приїхав до села вже зі зброєю, підстеріг дівчину на вулиці і вбив. А потім застрелився й сам.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про стрілянину на Київщині. Там підприємець застрелив чоловіка, бо думав, що це грабіжник.