Речовий доказ з’їли миші: у Тернополі відпустили підозрюваного у зберіганні марихуани

У районному суді Тернополя відпустили підозрюваного в незаконному зберіганні наркотичних речовин. Причиною такого вироку стало те, що марихуану, яка була речовим доказом, ніби-то з’їли миші.

Розслідування цієї справи розпочалося у 2017 році. На суді прокурор не зміг пояснити, що сталося з пакетиком марихуани.

Проте у листі слідчого управління ГУ НП Тернопільській області зазначено, що під час перевірки наявності речового доказу, вдалося знайти тільки невеликі шматочки упаковування, в якій зберігалася марихуана.

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Така ситуація склалася через неналежне зберігання речових доказів, бо вони були звалені на підлозі, де скрізь були сліди мишачого посліду.

Через відсутність доказів підозрюваного довелося відпустити із-під варти.

Нарколабораторія на Дніпропетровщині

Кам’янському на Дніпропетровщині чоловік зробив зі своєї квартири накропритон, де виготовляли та збували дезоморфін.

За повідомленням поліції, 31-річний чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Джерело: Свобода