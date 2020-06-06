Вещдок съели мыши: в Тернополе отпустили подозреваемого в хранении марихуаны

В районном суде Тернополя отпустили подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. Причиной такого приговора стало то, что марихуану, которая была вещественным доказательством, якобы съели мыши.

Расследование этого дела началось в 2017 году. На суде прокурор не смог объяснить, что произошло с пакетиком марихуаны.

Однако в письме следственного управления ГУ НП Тернопольской области указано, что при проверке наличия вещественного доказательства, удалось найти только небольшие кусочки упаковки, в которой хранилась марихуана.

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Такая ситуация сложилась из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств, потому что они были свалены на полу, где везде были следы мышиного помета.

Из-за отсутствия доказательств подозреваемого пришлось отпустить из-под стражи.

Нарколаборатория в Днепропетровской области

В Каменском (Днепропетровская область) мужчина сделал из своей квартиры накропритон, где изготавливали и сбывали дезоморфин.

По сообщению полиции, 31-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Источник: Свобода