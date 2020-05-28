Україна відкриє 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою з 29 травня 2020 року.

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що закритими залишаються 56 пунктів пропуску.

– Адміністрація Державної прикордонної служби пропрацювала відповідні документи, направила їх в прикордонні підрозділи, і з цієї ночі, починаючи з 00.00 годин, з української сторони робота всіх цих пунктів пропуску відновиться, – сказав Демченко.

Також відомство поінформувало сусідні країни ЄС і Республіку Молдову про те, що пункти пропуску з українського боку будуть відкриті, а повноцінне функціонування можливе лише, коли пункти пропуску будуть відкриті з обох сторін.

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– Ми не відкидаємо, що цієї ночі одночасно можуть не запрацювати всі ці 66 напрямків, однак сподіваємося, що вони поступово відновлять роботу за умови відкриття пунктів пропуску із суміжними країнами, – підкреслив Демченко.

Рішення про відкриття кардонів не стосується пунктів пропуску на кордоні України з РФ і Білоруссю, вони, як раніше, залишаться закритими.

Нагадаємо, що країни ЄС зможуть тимчасово відкрити кордони у разі становлення серйозної загрози для державної політики або внутрішньої безпеки.