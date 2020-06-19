В Росії на півдні Сахаліну в Холмському районі ведмідь напав на пенсіонерку на дачній ділянці. Жінка померла від отриманих травм.

Надзвичайна подія сталася на території садівничого некомерційного товариства Залізничник. Ведмідь напав на пенсіонерку і поволік її в ліс.

Сусіди, почувши крики, вибігли і спробували врятувати жінку, але звір почав кидатися на людей.

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У Сахалінській області у 2020 році це вже другий випадок нападу ведмедя на людину. 8 червня хижак напав на геодезиста у Смірниховському районі в центральній частині Сахаліну. Чоловік також помер.

А от українці часто страждають від нападу інших тварин. Так, у Харківській області собака напав на 4-річну дитину. Бабуся залишила онука у дворі на кілька хвилин.

У цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину. Від отриманих ушкоджень хлопчик загинув.