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Факти / Україна / Суспільство

Повалив на землю і ледь не загриз: в Одесі ротвейлер напав на господиню

За будівлею Одеської обладміністрації на вулиці Канатній собака напав на свою господиню. Жіночий крик посеред ночі розбудив одеситів, і вони викликали поліцію.

Інцидент стався на території парку.

Приїхавши на виклик, патрульні і бійці Нацгвардії знайшли на території зеленої зони закривавлену жінку і собаку породи ротвейлер.

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Як виявилося, під час вигулу собака напав на господиню та, поваливши її на землю, сильно покусала жінку і не давала їй встати.

Агресивну тварину для порятунку постраждалої довелося ліквідувати.

Покусану собачницю госпіталізували з численними ушкодженнями.

Нагадаємо, під Черкасами кавказька вівчарка вибігла з двору і напала на сусідку, яка підмітала неподалік.

Джерело: 7 канал 

Фото: Pexels

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