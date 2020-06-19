У Київській області в місті Бориспіль у дворі приватного будинку стався вибух. Загинув 32-річний чоловік.

Двоє заробітчан у дворі знайшли гранату. У нетверезому стані вони гралися боєприпасом. В один момент він вибухнув в повітрі.

Коли жінка в будинку почула звуки вибуху, вона відразу ж викликала швидку допомогу і правоохоронців.

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Від отриманих від вибуху травм на місці загинув 32-річний чоловік. Він був родом із Закарпатської області.

До лікарні з безліччю травм госпіталізували 36 річного чоловіка, який родом з Чернігівської області.

Звідки у чоловіків взявся боєприпас, зараз з’ясовує поліція.

За фактом відрито два кримінальних провадження. За частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за статтею 115 (умисне вбивство, з додатковою позначкою – нещасний випадок).

Всі деталі події встановлюються.

Однак це не перший випадок в Україні. У Запорізькій області двоє чоловіків загинули від вибуху гранати. Через необережність, коли вони вживали спиртні напої, боєприпас вибухнув.