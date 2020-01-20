Під Запоріжжям вибухнула граната – загинули двоє чоловіків

В Запорізькій області в селі Лежине в одному з будинків знайшли тіла чоловіків з осколковими пораненнями.

Працівники поліції виявили тіло господаря квартири, чоловіка 1981 р.н., та місцевого мешканця 1981 р.н.

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На місці події знайшли металеві уламки корпусу гранати Ф-1, важіль підривника й інші речові докази.

За попередніми даними, чоловіки були в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з додатковою класифікацією нещасний випадок.

Триває досудове дослідження.

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