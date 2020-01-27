Вхідні двері вирвало: у Харкові пенсіонер підірвав себе гранатою

У неділю, 26 січня, у гуртожитку на вулиці Світлій у Харкові прогримів вибух.

Правоохоронці з’ясувати, що 65-річний пенсіонер підірвав себе гранатою. Чоловік отримав смертельні поранення, від яких загинув на місці.

В його кімнаті на другому поверсі вилетіли шибки, а вхідні двері вибуховою хвилею вирвало разом із коробом і відкинуло у коридор.

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За словами сусідів, песіонер зловживав алкоголем, саме через це нібито продав своє житло за копійки, а коли отямився і зрозумів, що за тиждень має опинитися на вулиці – десь придбав гранату і вирішив покінчити життя самогубством.

Припускають також, що загиблого могли обдурили так звані чорні ріелтори.

Але в поліції це поки що не підтверджують, перевіряють також, звідки у пенсіонера, який не мав ніякого бойового минулого, з’явилася граната.

Раніше Факти ICTV писали, що у київському гуртожитку вибухнула граната.