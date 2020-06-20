У Кропивницькому автомобіль Mazda 3 на шаленій швидкості практично зніс зупинку громадського транспорту.

– Уже за декілька хвилин на місці події були патрульні, які виявили 22-річного водія. Його хитка хода та запах алкоголю з порожнини рота одразу дали зрозуміти, що саме сприяло ДТП. Водій погодився пройти огляд на стан сп’яніння у спеціалізованому медичному закладі. Лікарі підтвердили, що горе-керманич дійсно перебував напідпитку, – розповіли у прес-службі патрульної поліції.

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Ба більше, раніше чоловіка уже позбавили права керувати транспортним засобом.







У Кропивницькому п’яний водії на швидкості протаранив зупинку / 2 фотографии

У Києві п’яний чоловік викрав авто іноземного посла

На вулиці Гончаренка в Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль Mitsubishi Pajero, який належить послу іноземної держави.

Його затримали кінологи разом з патрульними після того, як він потрапив у ДТП на Андріївському узвозі і намагався втекти з місця аварії, залишивши позашляховик.