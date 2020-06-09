У Києві викрали авто іноземного посла

На вулиці Гончаренка в Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль Mitsubishi Pajero, який належить послу іноземної держави.

Повідомлення до поліції надійшло близько 9.00

Правоохоронці розповіли, що зловмисник проник в резиденцію, вкрав ключі від авто і поїхав на ньому.

Його затримали кінологи разом з патрульними після того, як він потрапив у ДТП на Андріївському узвозі і намагався втекти з місця аварії, кинувши позашляховик.

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Викрадача затримали. Ним виявився киянин 1999 року народження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. Кримінального кодексу 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).











У Києві п’яний чоловік викрав авто іноземного посла і потрапив у ДТП / 3 фотографии

У квітні на Харківському шосе в Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Міністерства внутрішніх справ.

Авто на синіх номерах збило пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Потерпілого госпіталізували в критичному стані, але він помер дорогою до лікарні.