15 червня о 21.50 у селі Слобідка Вінницької області 32-річна жінка за кермом ВАЗ 21103 скоїла наїзд на чотирьох дітей, які гралися у дворі.

Дітям 4, 6, 7 і 8 років і всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

8-річний хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму і політравму. Зараз він перебуває в реанімації в травматичній комі.

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Встановлено, що жінка збила дітей під час розвороту заднім ходом.

Також в поліції повідомили, що вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння. В її крові зафіксовано перевищення допустимої норми в п’ять разів – 1.07 проміле.

Жінка затримана. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження).

Порушниці загрожує до восьми років в’язниці.



















Під Вінницею п’яна жінка збила чотирьох дітей, 8-річний хлопчик у комі / 5 фотографий

Схожий випадок стався 8 червня в Одесі. 30-річний громадянин Азербайджану за кермом ВАЗ 2101 без водійського посвідчення збив чотирьох дітей на пішохідному переході.

В результаті аварії одну дитину госпіталізували з травмами ніг. Решта дітей уникли серйозних травм.

На місце прибули патрульні та представники азербайджанської громади, які приїхали підтримати свого. Вони заважали роботі поліції.

У підсумку були складені відповідні матеріали за порушення ПДР.

Відео: Нацполіція