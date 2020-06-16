15 червня о 21.50 у селі Слобідка Вінницької області 32-річна жінка за кермом ВАЗ 21103 скоїла наїзд на чотирьох дітей, які гралися у дворі.
Дітям 4, 6, 7 і 8 років і всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
8-річний хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму і політравму. Зараз він перебуває в реанімації в травматичній комі.
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Встановлено, що жінка збила дітей під час розвороту заднім ходом.
Також в поліції повідомили, що вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння. В її крові зафіксовано перевищення допустимої норми в п’ять разів – 1.07 проміле.
Жінка затримана. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження).
Порушниці загрожує до восьми років в’язниці.
Схожий випадок стався 8 червня в Одесі. 30-річний громадянин Азербайджану за кермом ВАЗ 2101 без водійського посвідчення збив чотирьох дітей на пішохідному переході.
В результаті аварії одну дитину госпіталізували з травмами ніг. Решта дітей уникли серйозних травм.
На місце прибули патрульні та представники азербайджанської громади, які приїхали підтримати свого. Вони заважали роботі поліції.
У підсумку були складені відповідні матеріали за порушення ПДР.
Відео: Нацполіція