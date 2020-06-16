PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Вінницею п’яна жінка збила чотирьох дітей, 8-річний хлопчик у комі

15 червня о 21.50 у селі Слобідка Вінницької області 32-річна жінка за кермом ВАЗ 21103 скоїла наїзд на чотирьох дітей, які гралися у дворі.

Дітям 4, 6, 7 і 8 років і всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

8-річний хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму і політравму. Зараз він перебуває в реанімації в травматичній комі.

Читайте: Смертельна ДТП на Вінниччині: два легковики зіткнулися лоб у лоб

Встановлено, що жінка збила дітей під час розвороту заднім ходом.

Також в поліції повідомили, що вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння. В її крові зафіксовано перевищення допустимої норми в п’ять разів – 1.07 проміле.

Жінка затримана. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження).

Порушниці загрожує до восьми років в’язниці.

  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
Під Вінницею п’яна жінка збила чотирьох дітей, 8-річний хлопчик у комі / 5 фотографий

Схожий випадок стався 8 червня в Одесі. 30-річний громадянин Азербайджану за кермом ВАЗ 2101 без водійського посвідчення збив чотирьох дітей на пішохідному переході.

В результаті аварії одну дитину госпіталізували з травмами ніг. Решта дітей уникли серйозних травм.

На місце прибули патрульні та представники азербайджанської громади, які приїхали підтримати свого. Вони заважали роботі поліції.

У підсумку були складені відповідні матеріали за порушення ПДР.

Відео: Нацполіція

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка