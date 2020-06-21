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Факти / Надзвичайні події

Вибух газу в Києві: в житловому будинку на Позняках зруйновано кілька поверхів

У Києві в одному із житлових будинків на вулиці Крушельницької стався потужний вибух газу.

На місці аварії працює понад 50 рятувальників, кількість жертв уточнюється.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, у будинку стався вибух, що зруйнував міжповерхове перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів.

Попередня причина події – вибух газоповітряної суміші.

Вибух на Позняках: зруйновано чотири поверхи

Днями у Дніпровському районі столиці чоловік планував підірвати багатоповерхівку, однак цьому встигли перешкодити правоохоронці.

Чоловік закрився на кухні та увімкнув газ на плиті. Затриманий був напідпитку, тому мотивів пояснити не зміг.

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