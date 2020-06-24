Негода в Івано-Франківській області зруйнувала 110 км доріг і 90 мостів

Негода в Івано-Франківській області повністю зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг, а 427,5 км доріг та 130 мостів були пошкоджені.

Стихія також знесла 1 850 м берегоукріплень, 285 осіб були відселені.

Так, річка Тиса, яка вийшла з берегів, підтопила ділянку дороги Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів. На деяких ділянках фахівці забезпечили наскрізний проїзд, але з обмеженнями.

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Крім того, з берегів вийшла річка Галич. У зв’язку з цим довелося перекрити рух на мосту через Дністер на трасі Н-09.

За інформацією Укравтодору, фахівці вже відновили проїзд на ділянці Н-09 через село Микуличин.

Негода в Україні затопила 187 населених пунктів, тисячі будинків і підвалів.

Крім того, стихія забрала життя трьох українців, а також завдала шкоди на 400 млн грн Івано-Франківської області.

24 червня проблемні регіони відвідали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і глава МВС Арсен Аваков.