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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Білій Церкві: загорівся приватний медичний центр

У Білій Церкві на Київщині вранці 26 червня загорівся медичний центр Беладент.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Осередок полум’я виник між другим та третім поверхом чотирьохповерхової будівлі.

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– О 8.40 пожежу було локалізовано на площі 70 м кв., о 9.10 – ліквідовано, – заявили у прес-службі відомства.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Причина пожежі встановлюється.

Наприкінці травня сталася пожежа в Олександрівській лікарні Києва, де перебувають десятки пацієнтів із коронавірусом.

Займання виникло на останньому поверсі шестиповерхового корпусу медзакладу у підсобному приміщенні.

Причиною стало коротке замкнення, яке спровокувало горіння. Під час ліквідації вогню евакуювали 15 людей.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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