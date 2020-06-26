Пожежа у Білій Церкві: загорівся приватний медичний центр

У Білій Церкві на Київщині вранці 26 червня загорівся медичний центр Беладент.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
Осередок полум’я виник між другим та третім поверхом чотирьохповерхової будівлі.
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– О 8.40 пожежу було локалізовано на площі 70 м кв., о 9.10 – ліквідовано, – заявили у прес-службі відомства.
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Причина пожежі встановлюється.
Наприкінці травня сталася пожежа в Олександрівській лікарні Києва, де перебувають десятки пацієнтів із коронавірусом.
Займання виникло на останньому поверсі шестиповерхового корпусу медзакладу у підсобному приміщенні.
Причиною стало коротке замкнення, яке спровокувало горіння. Під час ліквідації вогню евакуювали 15 людей.