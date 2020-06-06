У Комунарському районі Запоріжжя загорівся один з цехів взуттєвої фабрики Міда.

На місці події близько сотні місцевих, кілька бригад ДСНС та правоохоронці.

Вогнем охопило останній поверх будівлі. Пожежа швидко поширилася на великій площі.Стовп чорного диму видно, навіть, з інших районів міста.

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Поки причина загоряння не відома, також немає інформації щодо жертв та постраждалих.







Будівлю охопив вогонь: у Запоріжжі масштабна пожежа на взуттєвій фабриці / 2 фотографии

Компанія Міда заснована у 1992 році. У фабрики кілька оптових складів в різних регіонах України, а також 90 магазинів, які працюють за франшизою. Також компанія експортує свою продукцію до Білорусі, Ізраїлю, Казахстану, Узбекистану, Польщі, Чехії, Канади, США.

Пожежа у Києві

У Києві сталася пожежа на території готельно-ресторанного етно компексу Хутір Дігтярі, що за адресою Дегтярівська, 62.

Доволі швидко рятувальникам вдалося локалізувати вогонь та убезпечити від загоряння сусідні будівлі.