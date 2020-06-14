У Києві під час оформлення ДТП авто наїхало на патрульну поліцейську

У Києві на проспекті Палладіна автомобіль наїхав на інспекторку патрульної поліції.

Це сталося, коли поліцейські приїхали, щоб оформити ДТП. Під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan.

У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, зіткнувся з Nissan, який від удару наїхав на інспекторку.

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Патрульну терміново госпіталізували до лікарні з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та закритою черепно-мозковою травмою.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

ДТП за участі правоохоронців стаються вже не вперше. Так, наприкінці травня у Полтаві поліцейський став винуватцем смертельної аварії.

Сержант Нацполіції не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Автомобіль перевернувся, а пасажир (теж поліцейський) від отриманих травм загинув на місці.

Джерело: Патрульна поліція Києва