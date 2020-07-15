Зґвалтування неповнолітньої в Одесі: поліцейському повідомили про підозру

Інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції в Одесі повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в лютому 2020 року.

У цей період в поліцію звернулася жінка і повідомила про зникнення дочки після сварки. Поліцейські склали адмінпротокол, а після того, як знайшли доньку, провели з нею бесіду.

11 лютого підозрюваний змусив дівчину поїхати до нього додому і зґвалтував її. Після цього відвіз на транспортну зупинку.

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Через кілька днів неповнолітня розповіла про те, що трапилося своєму вчителю і він умовив її написати заяву в поліцію.

Вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зґвалтування в Одесі

13 липня в Одесі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Постраждала звернулася до поліції та розповіла, що її зґвалтував невідомий чоловік.