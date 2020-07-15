PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Зґвалтування неповнолітньої в Одесі: поліцейському повідомили про підозру

Інспектору сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції в Одесі повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в лютому 2020 року.

У цей період в поліцію звернулася жінка і повідомила про зникнення дочки після сварки. Поліцейські склали адмінпротокол, а після того, як знайшли доньку, провели з нею бесіду.

11 лютого підозрюваний змусив дівчину поїхати до нього додому і зґвалтував її. Після цього відвіз на транспортну зупинку.

ЧитайтеЗґвалтував 11-річну дівчинку і вимагав грошей: у Києві судитимуть 19-річного хлопця

Через кілька днів неповнолітня розповіла про те, що трапилося своєму вчителю і він умовив її написати заяву в поліцію.

Вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зґвалтування в Одесі

13 липня в Одесі правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини.

Постраждала звернулася до поліції та розповіла, що її зґвалтував невідомий чоловік.

Джерело: ДБР

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка